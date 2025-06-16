Подмосковные росгвардейцы провели тренировку для военнослужащих ВКС РФ

Сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии провели тренировку для военнослужащих одной из частей воздушно-космических сил РФ. Офицеры поделились опытом и помогли отработать ключевые элементы. Особое внимание уделили безопасному и уверенному обращению с оружием, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отряд показал мастер-класс по ведению боя стоя, с колена, лежа, а также научил передвигаться в малых группах. Военнослужащие отработали рассредоточение и выстраивание круговой обороны.
В ведомстве отметили, что стрельбе посвятили целый блок. Тренировка включала упражнения на точность, смену позиций и ведение огня из укрытия.
Ранее Росгвардия задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Красногорске. Виновника поймали на месте и передали полиции. Жертв доставили в городскую больницу.
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