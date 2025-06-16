Росгвардия задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Красногорске

Красногорский отдел вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Нахабино, который чуть не зарезал двоих соседей ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям сообщили, что в одной из квартир поселка на Школьной улице сильно кричали и просили о помощи. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили детали конфликта. Потершевшими от ударов ножом оказались 54-летний сосед и его 52-летней супруга, они получили резаные раны по разным частям тела.

В ведомстве отметили, что инициатора случившегося задержали на месте и передали полиции. Жертв доставили в Красногорскую городскую больницу.