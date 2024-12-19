Подмосковные росгвардейцы прошли испытания на право ношения знаков отличия

Более 30 сотрудников спецподразделений СОБР и ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области прошли квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа 2-й степени. Программа испытаний включала теоретический и практический экзамены.

Мероприятие открыл генерал-майор полиции Петр Зоров, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, который подчеркнул престижность службы в спецподразделениях и пожелал участникам успехов в преодолении всех этапов испытаний.

После проверки состояния здоровья росгвардейцы сдали тесты по огневой подготовке, а также выполнили упражнения по физической подготовке и стрельбе. Под руководством профессиональных инструкторов спецназовцы продемонстрировали свою силу и выносливость, умение вести меткую стрельбу в различных условиях, а также психологическую готовность к выполнению сложных задач.

Ключевым этапом испытания стал стрелковый тест, в котором спецназовцам необходимо было продемонстрировать уровень огневой подготовки, поразив мишени и выполнив нормативы по стрельбе из пистолета и автомата.

Из 31 претендента, представлявшего отряды СОБР, СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет», только 10 смогли успешно пересечь финальную черту и набрать необходимые проходные баллы.