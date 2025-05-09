Подмосковные росгвардейцы приняли участие в митинге-реквиеме ко Дню Победы

В рамках Года защитника Отечества и в честь празднования 80-летия Победы сотрудники Росгвардии собрались у мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» на митинг-реквием. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители подмосковного главка, ветераны службы, личный состав и кадеты «Гвардейского класса».

«Святой долг каждого из нас — хранить память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести и непоколебимой силы духа. Пусть этот праздник, объединяющий все поколения граждан нашей страны, придаст новых сил для укрепления мощи и процветания России», — сказал исполняющий обязанности начальника главного управления Росгвардии Подмосковья, полковник полиции Сергей Новичков.

О борьбе русских людей за справедливость рассказал зампредседателя региональной организации войск правопорядка по Московской области, полковник полиции в отставке Павел Сорока. Также в его исполнении прозвучал отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».

Кадеты «Гвардейского класса» исполнили патриотические композиции, 5 класс гимназии имени Подольских курсантов станцевал вальс. В конце мероприятия учащиеся вручили росгвардейцам открытки ко Дню Победы.