Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в забеге по Садовому кольцу

Сотрудники ОМОН «Русич» и СОБР Росгвардии стали участниками забега по Садовому кольцу. Общая протяженность маршрута составила 15 километров. Всего в легкоатлетическом соревновании состязались около 10 тысяч человек, передали в пресс-службе ведомства.