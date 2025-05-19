Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в забеге по Садовому кольцу

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники ОМОН «Русич» и СОБР Росгвардии стали участниками забега по Садовому кольцу. Общая протяженность маршрута составила 15 километров. Всего в легкоатлетическом соревновании состязались около 10 тысяч человек, передали в пресс-службе ведомства.

Спортивный праздник прошел в атмосфере поддержки, взаимопомощи и стремления к победе. Участники преодолели дистанцию показали отличные результаты на дистанции.

В ведомстве напомнили, что сотрудники спецподразделений регулярно тренируются, поддерживают физическую форму и развивают выносливость. Подобные мероприятия помогают укрепить командный дух, сплотить коллектив и повысить общий уровень подготовки.

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