Подмосковные росгвардейцы оказали помощь потерявшей сознание девушке

Подмосковные росгвардейцы оказали помощь девушке, у которой на улице случился приступ эпилепсии. Патрулируя улицы в Люберцах, правоохранители увидели, как идущая по тротуару молодая женщина, внезапно потеряла равновесие и упала.

Сержант полиции Залимхан Чулаев и старшина полиции Алексей Шиновалов немедленно вызвали скорую помощь. Все время до приезда бригады врачей росгвардейцы контролировали ее самочувствие.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.