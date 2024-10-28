Подмосковные росгвардейцы оказали помощь потерявшей сознание девушке

Подмосковные росгвардейцы оказали помощь девушке, у которой на улице случился приступ эпилепсии. Патрулируя улицы в Люберцах, правоохранители увидели, как идущая по тротуару молодая женщина, внезапно потеряла равновесие и упала.
Сержант полиции Залимхан Чулаев и старшина полиции Алексей Шиновалов немедленно вызвали скорую помощь. Все время до приезда бригады врачей росгвардейцы контролировали ее самочувствие.
Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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