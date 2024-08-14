Подмосковные росгвардейцы обеспечат безопасность в школах в День знаний

Торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года пройдут в более чем 1,5 тысячи школ Московской области. Ожидается, что в них примут участие свыше миллиона человек. Для обеспечения общественного порядка в этих событиях задействуют сотрудников полиции и Росгвардии.

В Подмосковье завершается проверка учебных заведений на предмет безопасности, необходимой для комфортного пребывания учеников и преподавателей. В рамках подготовки особое внимание уделяют нескольким аспектам.

Так, специалисты проверяют работоспособность систем оповещения и средств контроля доступа в школы, камер видеонаблюдения, а также знания сотрудников охраны о действиях в экстренных ситуациях.

За несколько дней до праздников преподаватели, охрана учебных заведений и правоохранители повторно отрабатывают порядок действий при возникновении возможных чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать безопасность всех учеников.

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