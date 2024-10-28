Подмосковные родительские комитеты примут участие во всероссийском конкурсе инициатив. Они представят проекты по воспитанию и развитию молодежи и получат шанс выиграть денежные призы.

Организатором конкурса инициатив советов родителей выступило общество «Знание». Для участников предложат несколько направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.

Экспертное жюри выберет лучшие проекты, после чего опубликует результаты. Победители получат от 500 тысяч до двух миллионов рублей на реализацию проектов.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал активнее включать школьников в олимпиадную работу. Он отметил успехи региона на региональном и всероссийском уровнях.