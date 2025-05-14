Подмосковные регоператоры вывезли свыше 2 млн кубометров мусора в майские праздники

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в праздники работали в Подмосковье в усиленном режиме. В период с 1 по 11 мая из округов вывезли свыше двух миллионов кубометров мусора.

В праздничные дни на линии вышли более 1,1 тысячи единиц специальной техники.

Действия региональных операторов отслеживают с помощью новой цифровой системы, в которой отражаются заявки от жителей Московской области с датами.

«Программа позволяет в режиме реального времени видеть территории, где есть задержки вывоза, а также отслеживать качество выполненной работы. Заявка не закроется, пока ответственные службы не отработают ее. Процесс ежедневно находится на контроле ведомства», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В майские праздники в Московской области установили около четырех тысяч дополнительных контейнеров.