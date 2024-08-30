Подмосковные регоператоры по обращению с ТКО пригласили на работу водителей

Набор водителей для работы на бункеровозах, ломовозах и грузовых автомобилях, которые занимаются вывозом отходов, стартовал в Подмосковье. Основные обязанности новых сотрудников будут включать управление машинами в составе команды, загрузку и транспортировку мусора, а также подготовку мусоровозов к погрузке и разгрузке.

По словам заместителя председателя правительства региона и министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, сотрудники региональных операторов и перевозчики мусора ежедневно выполняют обширный объем работы в семи кластерах Подмосковья.

Он отметил, что в преддверии зимнего сезона было принято решение об увеличении численности квалифицированного персонала.

«Наша задача, несмотря на залповые снегопады и другие непредвиденные ситуации, обеспечить полный вывоз отходов и не допустить образование навалов», — подчеркнул Мурашов.

Автобазы находятся в 11 городских округах региона. Заявки на работу принимаются по следующим номерам телефонов: 8-916-442-22-80, 8-925-646-31-10, 8-952-994-36-97, 8-906-712-00-24.

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