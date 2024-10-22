Подмосковные регоператоры дали старт акции «Прощайте, пени-2024!»

Региональные операторы Каширского, Рузского и Сергиево-Посадского кластеров анонсировали запуск акции «Прощайте, пени-2024!». В ее рамках жители, погасившие задолженность за услуги вывоза мусора, автоматически освободятся от штрафов, начисленных ранее.

Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье смогут отменить пени, начисленные с января 2019 года по ноябрь 2024 года, при условии полного погашения основного долга. Для участия в акции гражданам достаточно будет погасить свои долги, и пени аннулируются автоматически.

При этом юридическим лицам следует отправить акт сверки без задолженности на электронные адреса регоператоров. Для Каширского округа — dz_kro@ecogrowth.ru, для Рузского округа — dz@ecogrowth.ru, для Сергиево-Посадского округа — dz_spro@ecogrowth.ru.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщило, что программа начнется в ноябре и продлится до конца января 2025 года. Подобные акции призваны помочь жителям региона избавиться от накопившихся долгов.