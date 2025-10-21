Подмосковные рапиристки выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

В Химках 18 и 19 октября на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди юниорок. Юные спортсменки из Подмосковья показали на состязаниях блестящий результат.

Представительницы региона выиграли две медали. Кульминацией личного первенства среди спортсменок до 21 года стала финальная встреча спортсменок из училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске.

В напряженном поединке победу одержала Стефания Часовникова, которая выиграла золотую медаль, а Милана Левчук заняла вторую ступень пьедестала. Бронзовые награды в этих состязаниях разделили между собой представительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».