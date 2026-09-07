Подмосковные рапиристки выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Московской области заняли две высшие ступени пьедестала на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На соревнованиях, который проходили в Центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске, лучшей стала Маргарита Дзобаева из Люберец, в то время как Стефания Часовникова (Училище олимпийского резерва №3, Химки) получила серебряную награду.

Третье место разделили представительницы Санкт-Петербурга. Церемонию награждения провели двукратная чемпионка мира Елена Жемаева и старший тренер женской сборной России Анна Позднякова.

Для Маргариты Дзобаевой это золото стало вторым за короткий срок: ранее она выиграла кадетский турнир «Балтийский старт». Соревнования 6 сентября прошли при поддержке Российского спортивного фонда в рамках федеральной программы «Спорт России»