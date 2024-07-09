Подмосковные промышленники увеличили объемы отгрузки товаров на 20% с начала года

Подмосковные предприятия увеличили объемы отгрузки товаров на 20% с начала года, что оказалось выше показателей аналогичного периода 2023 года. Эту статистику привела заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что с января объем отгрузки товаров крупных и средних предприятий Подмосковья в денежном выражении составил 2,16 триллионов рублей. Причем на долю обрабатывающих предприятий пришлось более 85% всего объема отгрузки.

В секторе производства готовых металлических изделий объем отгрузки превысил 196 миллиардов рублей. Предприятия по производству химических веществ и химических продуктов — 139 миллиардов рублей.

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