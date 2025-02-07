Подмосковные производители примут участие в агропромышленной выставке в Казани

С 12 по 14 февраля в Казани пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025». В ней примут участие более 300 организаций и около 12 тысяч специалистов, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Подмосковье представят несколько компаний, включая производителя химических средств защиты растений «Август Фирма», компанию «АГРО Эксперт ГРУП», специализирующуюся на пестицидах и агрохимии, а также разработчика кормов для животных «Капитал-ПРОК».

На выставке участники представят достижения по нескольким отраслям: техника и запчасти, животноводство, растениеводство, цифровизация, пищевая промышленность, услуги для АПК и другие. Подробнее с условиями участия в выставке можно ознакомиться на сайте.