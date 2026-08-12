Подмосковные производители представят товары на продуктовом фестивале на ВДНХ
С 13 по 23 августа на ВДНХ состоится пятый национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Производители из более чем 75 регионов представят свыше пяти тысяч продуктов и гастрономических брендов.
В павильоне Подмосковья посетители смогут попробовать коломенские пастилу и калач, региональные сыры, колбасы, ягоды и другую продукцию. Гости также познакомятся с фермерами и представителями предприятий, узнают об истории брендов и особенностях производства.
«Участие в фестивале — это возможность познакомить жителей столицы и гостей города с нашими гастрономическими брендами. Московская область лидирует в производстве сыров и других продуктов, входит в число ведущих регионов по выпуску колбасных изделий. При этом у нас активно развиваются и нишевые направления — производство органической и ягодной продукции, а также другие локальные бренды. Наша площадка объединит все то, чем сегодня славится Подмосковье», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.
В программу войдут гастрономические и творческие мастер-классы, семейные активности и фотозоны. Для детей организуют аквагрим, лепку, создание стикеров, декорирование рамок и научные эксперименты от специалистов Курчатовского института и Политехнического музея.
На фотовыставке посетителям расскажут о региональных продуктах. Российские винодельни представят продукцию на площадке «Виноград», а ученые и эксперты «Винологии» познакомят гостей с отечественными сортами винограда, влиянием почвы на свойства вина и современными исследованиями отрасли.
Фестиваль организуют Минсельхоз России и Правительство Москвы в рамках Года единства народов России. Площадка расположится между фонтаном «Каменный цветок» и площадью Дружбы народов. С понедельника по четверг она будет открыта с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00.
В прошлом году фестиваль посетили более 1,5 миллиона человек. В нем участвовали свыше 300 производителей из 75 регионов.