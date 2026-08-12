Подмосковные производители представят товары на продуктовом фестивале на ВДНХ

С 13 по 23 августа на ВДНХ состоится пятый национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Производители из более чем 75 регионов представят свыше пяти тысяч продуктов и гастрономических брендов.

В павильоне Подмосковья посетители смогут попробовать коломенские пастилу и калач, региональные сыры, колбасы, ягоды и другую продукцию. Гости также познакомятся с фермерами и представителями предприятий, узнают об истории брендов и особенностях производства.

«Участие в фестивале — это возможность познакомить жителей столицы и гостей города с нашими гастрономическими брендами. Московская область лидирует в производстве сыров и других продуктов, входит в число ведущих регионов по выпуску колбасных изделий. При этом у нас активно развиваются и нишевые направления — производство органической и ягодной продукции, а также другие локальные бренды. Наша площадка объединит все то, чем сегодня славится Подмосковье», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.