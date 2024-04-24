Подмосковные производители представили свою продукцию в Шанхае | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:46 Подмосковные производители представили свою продукцию в Шанхае Фонд поддержки ВЭД Московской области

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Подмосковные компании приняли участие в международной выставке Chinaplas в Шанхае. Это крупнейшая ежегодная отраслевая выставка пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии.

Предприятия смогли представить продукцию благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области. Подмосковье на коллективном стенде представляли компании из Щелкова и Серпухова.

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Напомним, со списком выставок, на которых Фонд ВЭД планирует организовать групповой стенд, можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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