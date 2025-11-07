Подмосковные производители представили продукцию на международной выставке в ОАЭ

Четыре подмосковных производителя представили свою продукцию и разработки на крупнейшей международной выставке пищевой промышленности Gulfood Manufacturing 2025. Она прошла в Дубае с 4 по 6 ноября, сообщили в Минсельхозпроде Московской области.

Мероприятие объединило ведущих представителей отрасли — участников из 60 стран мира. На площадке они продемонстрировали свои разработки и «умные» решения полного производственного цикла — от сырья и оборудования до упаковки, логистики, цифровизации и ИИ-технологий.

Компании Московской области выставлялись на коллективном стенде. Свои достижения на нем представили:

ОАО «Мясокомбинат „Рузский“ и ООО „Крист“, выпускающие ингредиенты для пищевой промышленности, говяжий белок и пищевую клетчатку;

ООО «Промфуд-С», которое занимается разработкой комплексных смесей и добавок;

ГК „Союзснаб», специализирующаяся на выпуске и поставке ингредиентов для отрасли.

Тем самым производители получили возможность не только выйти на второй по величине рынок в странах Персидского залива, но и заявить о себе на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Более 80% продукции оттуда идет на реэкспорт, что способствует расширению географии поставок.