Подмосковные производители обеспечат напитками участников выставки «День поля»

Подмосковные компании «Напитки Вместе» в Клину и «Московская пивоваренная компания» в Мытищах станут партнерами «Дня поля Московской области». Производители предоставят продукцию участникам спортивной программы и гостям мероприятия.

Для участников «Агрозабега — 2026» на дистанции семь километров компания «Напитки Вместе» подготовила более 700 единиц продукции — холодный чай с витаминами группы В и солодовый лимонад с натуральным соком. Победителям соревнований также вручат дополнительные подарки. «Московская пивоваренная компания» предоставит свыше 2,5 тысячи бутылок питьевой воды.

«День поля Московской области» состоится 7 августа в деревне Бунятино Дмитровского округа. Мероприятие объединит аграриев, фермеров, производителей техники и поставщиков решений для сельского хозяйства.

В рамках события пройдут выставка с участием более 70 компаний, ярмарка «Фермеры. Переработка» с продукцией 23 региональных производителей, а также деловая, спортивная и культурная программы. Посетить мероприятие можно бесплатно с 9:00 до 18:30.

Дополнительные сведения опубликованы на официальном сайте мероприятия.