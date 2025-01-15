Подмосковные предприятия пригласили на форум лидеров молочной индустрии

Подмосковные компании примут участие в форуме лидеров молочной индустрии. Он пройдет в Москве 21 и 22 января.

На форуме встретятся представители органов власти, предприниматели, экспортеры и потенциальные инвесторы — всего более 500 человек. Они обозначат задачи по развитию отрасли на ближайшие годы, а также обсудят господдержку и другие важные вопросы.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что регион представят компании «Эйч энд Эн», «Экомилк», «Рузское молоко», «Агроэкспорт», «РостАгроКомплекс», «Нутриция», «Воскресенское», Лакталис, «Инфаприм», «Хохланд Руссланд», «Виола» и «УНАГРАНДЕ ГРУПП».

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться как участник можно по ссылке.