Подмосковные предприятия победили в двух номинациях Национальной премии в области НХП

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи из Мытищ стала лучшей в номинации «Лучший проект по цифровизации в области народных художественных промыслов». А компания «Гжель-Художественные Мастерские» из Раменского района победила в номинации «Лучший партнерский проект по созданию продукции с элементами народных художественных промыслов».

Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Московская область сегодня — лидер по количеству предприятий народных художественных промыслов. И победы в федеральной премии — лучшее подтверждение того, что подмосковные мастера не только сохраняют традиции, но и задают высокий уровень развития отрасли», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Награды компаниям-победителям вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Национальная премия в области народных художественных промыслов впервые вручалась в 2026 году. Она организована Минпромторгом России при поддержке Совета Федерации и Государственной думы.