Подмосковные предприятия обработки кожи и металла нарастили выпуск на 25% за год

Подмосковье отгрузило продукции для предприятий обрабатывающей промышленности на 3,2 триллиона рублей с начала года. Это на 25,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, рост показали сразу три сектора обрабатывающей промышленности. Более чем на 64,8% увеличился объем отгрузки предприятий, занятых в сфере кожи, на 56,1% — в области металлургии и на 52,7% — в сфере готовых металлических изделий.

«В обрабатывающем секторе промышленности Подмосковья продолжается тренд по росту объемов отгрузки. В январе–июле 2024 года предприятия обрабатывающей промышленности региона отгрузили товаров на сумму 3 243 миллиарда рублей. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — рассказала она.

Кроме того, рост на 30% и больше показали секторы текстильных изделий, резиновых товаров, а также автотранспорта и прицепов.

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