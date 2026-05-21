Подмосковные пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Лобне

Рано утром в четверг, 21 мая, в доме № 8 на улице Калинина в Лобне произошло возгорание. Подмосковные пожарные спасли трех человек.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу, они заметили пламя из окна на третьем этаже. В результате возгорания смежная стена двух квартир обрушилась.

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что среди спасенных — двое детей. Их передали бригадам скорой помощи. Из дома в общей сложности эвакуировали 15 человек, в том числе трех несовершеннолетних.

Погибли два человека — мужчина и женщина.

К тушению пожара привлекли около 34 специалистов и 11 единиц специализированной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родственникам погибших и поручил установить причины возгорания.