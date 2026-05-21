Андрей Воробьев поручил выяснить причины пожара в многоквартирном доме в Лобне

В доме № 8 на улице Калинина в Лобне 21 мая произошел пожар, который унес две жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родственникам погибших и поручил установить причины возгорания.

В результате пожара погибли 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. В Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения доставили девочек — трех и 11 лет.

В ближайшее время их планируют перевезти в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

«Глава городского округа Лобня сейчас находится на месте трагедии. Поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами: они устанавливают причины произошедшего», — отметил Андрей Воробьев.