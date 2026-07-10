Подмосковные пожарные провели День безопасности в лагере «Елка»

Спасатели провели вместе с сотрудниками ВДПО, комиссии по делам несовершеннолетних, Росгвардии и УМВД России масштабное профилактическое мероприятие. Оно прошло в оздоровительном лагере круглосуточного пребывания «Елка», сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Детям рассказали, как правильно действовать во время пожара и не допустить ЧП. Спасатели напомнили, чему приводят палы сухой травы и разведение костров в пожароопасный период.

В МЧС призвали следовать правилам пожаробезопасности и в быту, и на природе. Также спасатели продемонстрировали школьникам спасательную технику.

«Ребята смогли не только увидеть пожарные автомобили изнутри, но и прикоснуться к снаряжению, задать вопросы огнеборцам о их нелегкой работе», — отметили в пресс-службе.

Ранее спасатели в Можайске прошел профилактический рейд по безопасности на водоемах. Сотрудники МЧС провели разъяснительные беседы с отдыхающими и напомнили им правила безопасного поведения на воде.