Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит с 25 по 29 июня в селе Засечное Пензенской области, представитель Московской области Александр Степанов из областного Центра олимпийских видов спорта завоевал три золотые медали.

Александр Степанов стал победителем соревнований на дистанции пять километров среди мужчин с результатом 56 минут 4,3 секунды. До этого он победил на дистанции 10 километров и выиграл спринт на выбывание на дистанции три километра. Серебряную и бронзовую медали на дистанции 5 километров завоевали спортсмены из Москвы.

Еще один представитель Московской области, Денис Адеев, стал серебряным призером в марафонском старте на 10 километров. По итогам чемпионата подмосковные пловцы выполнили отборочный норматив для участия в чемпионате Европы по плаванию на открытой воде, который пройдет в Париже.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде 2026 года в Засечном является главным внутренним стартом сезона для марафонцев и ключевым этапом отбора в национальную сборную. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».