Подмосковные пловцы выиграли четыре медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России по плаванию. Соревнования, в которых участвуют около 900 спортсменов из 70 регионов страны, проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.
Как рассказали в Министерстве физической культура и спорта Московской области, лучшим на дистанции 200 метров вольным стилем стал Роман Акимов. Также подмосковный спортсмен выиграл в серебро в старте на 400 метров вольным стилем.
Дарья Рогожинова завоевала две бронзовые медали среди женщин на дистанции 200 метров баттерфляем и в комплексном плавании на 400 метров.
Всего среди пловцов из разных регионов России разыгрываются 48 комплектов медалей.
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