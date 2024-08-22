Подмосковные пловцы выиграли 10 медалей на летней Спартакиаде учащихся

Спортсмены Московской области завоевали десять медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Подмосковья. Команда региона заняла третье место в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

В заключительный день турнира Виктория Миронова завоевала серебряную медаль среди девушек 14-15 лет на дистанции 50 метров баттерфляем. В эстафете 4×100 метров комбинированным стилем среди девушек 14-15 лет команда Московской области также удостоилась серебряной медали.

По итогам соревнований по плаванию представители Подмосковья взяли три золота, пять серебряных наград и две бронзы. Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходили в Пензе с 18 по 22 августа 2024 года.

Напомним, что турнир включал соревнования по 51 виду спорта, а финальные мероприятия состоятся в сентябре 2024 года. Соревнования организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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