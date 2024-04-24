Подмосковные пенсионеры посетили туристические объекты региона | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 20:04 Подмосковные пенсионеры посетили туристические объекты региона Министерство культуры и туризма Московской области

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Дополнительные экскурсии по самым известным туристическим достопримечательностям запустили в Подмосковье. Выезды проводятся в рамках проекта «Активное долголетие».

В рамках вышеуказанного проекта ежегодно организовывают бесплатные поездки по индивидуальной программе для членов клуба «долголетов» из 35 городских округов. Участники имеют возможность посещать музеи, парки, предприятия народных художественных производств, фермы и храмы.

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Во время экскурсий им предоставляется качественное питание, профессиональный гид и комфортабельный транспорт. На период проведения дополнительных экскурсий планируется организовать поездки для более чем 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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