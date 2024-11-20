Подмосковные пенсионеры получат 12 тысяч путевок в санатории в 2025 году

Подмосковье направит свыше миллиарда рублей на бесплатные санаторные путевки в 2025 году. Такую меру поддержки получат пенсионеры и другие категории льготников.

«Планируется, что в следующем году бесплатные путевки в санаторий по региональной льготе получат более 12 тысяч пенсионеров», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и жители предпенсионного возраста.

Чтобы оформить путевку, нужно записаться на прием к терапевту в поликлинике по месту жительства, оформить справку у врача по форме 070/у и подать заявление через МФЦ или региональный портал госуслуг.

Путевки предоставляются в порядке очереди.