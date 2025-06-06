Подмосковные педагоги провели курс по праву для учеников херсонской школы

В рамках сотрудничества Московский областной филиал Президентской академии (РАНХиГС) организовал для учащихся Приморской школы Херсонской области профильные классы по управлению и праву. Занятия проходили в очно-дистанционном формате и были направлены как на освоение новых дисциплин, так и на интеграцию в образовательное пространство России.

Коллектив школы выразил глубокую благодарность преподавателям и руководству филиала за возможность доступа к качественным программам, профориентационную поддержку и внимание к развитию учеников.

«Преподаватели продемонстрировали высокий уровень профессионализма, педагогического мастерства и умение заинтересовать аудиторию. Курс был тщательно продуман и структурирован, что позволило эффективно освоить материал. Уверены, полученные знания и навыки станут отличным фундаментом для дальнейшего обучения наших выпускников», — подчеркнула директор Скадовской школы Ирина Бачинская.

Выпускники также поделились впечатлениями, подчеркнув, что занятия были вдохновляющими», а сложные темы преподаватели объясняли доступно и увлекательно.

«Мы гордимся возможностью делиться знаниями и опытом с талантливыми старшеклассниками, которые проявили высокий уровень заинтересованности и ответственности. Уверены, что полученные ими знания станут прочной основой для успешного дальнейшего образования и профессионального роста», — заявила декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева.

Преподаватели Анна Кулагина и Эдуард Лыков отметили активность и подготовку школьников, их любознательность и стремление к знаниям.

«Особенно приятно слышать, что наши усилия помогают вашим ученикам находить свой профессиональный путь. Такие слова мотивируют нас расширять возможности для сотрудничества и создавать еще больше полезных инициатив», — заключил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета государственного управления и права Эдуард Лыков.