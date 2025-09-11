Подмосковные педагоги прошли обучение в международном детском центре «Артек»

В международном детском центре «Артек» с 6 по 9 сентября провели программу повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в организации среднего профессионального образования». Обучение прошли и представители Московской области.

Программу освоили команды Губернского колледжа и филиала Государственного социально-гуманитарного университета.

Всех участников разделили на четыре отряда. Организаторы провели лекции и практические занятия, в рамках которых слушатели освоили современные способы создания презентаций и узнали, как сделать их наиболее эффективными.

Особое внимание уделили обсуждению возможностей искусственного интеллекта. Участники изучили различные онлайн-платформы для генерации текстов, аудио- и видео материалов.

В программу включили занятия по тайм-менеджменту, цифровым технологиям, личностно-профессиональному развитию педагогов и другие.

Затем необходимо было представить собственные проекты. Лучшей признали работу педагогов Губернского колледжа.