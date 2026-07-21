Подмосковные ОЭЗ вошли в число лидеров по итогам оценки Минэкономразвития России

В отчете Минэкономразвития РФ об оценке эффективности функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) России в 2025 году подмосковные ОЭЗ вошли в число лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в сводном рейтинге эффективности Минэкономразвития РФ подмосковные технико-внедренческие ОЭЗ «Дубна» и «Исток» набрали 97% и 93% соответственно. ОЭЗ промышленно-производственного типа — «Кашира» и «Ступино-Квадрат» получили 93% и 89%. ОЭЗ «Максимиха» по итогам прошлого года набрала в рейтинге 71%. ОЭЗ «Большой Серпухов» пока в рейтинге не участвует, поскольку была основана в 2025 году.

Екатерина Зиновьева отметила устойчивую динамику развития ОЭЗ в Московской области, подчеркнув их значимость в инвестиционной привлекательности региона. Только в первом квартале этого года новыми резидентами ОЭЗ Московской области стали 13 компаний, а объем фактических инвестиций составил около 8 млрд рублей.

Работа ОЭЗ специалистами Минэкономразвития РФ оценивалась по нескольким параметрам: инвестиционная активность резидентов, количество рабочих мест, объем налоговых и таможенных отчислений резидентов, а также качество работы управляющих компаний.