Подмосковные особые экономические зоны создали свыше 18 тысяч рабочих мест

По ее словам, более 17,8 тысячи рабочих мест было создано на предприятиях резидентов ОЭЗ, еще более 400 — управляющими компаниями.

Лидером по числу новых рабочих мест стала ОЭЗ «Дубна». Там было создано более 11 тысяч рабочих мест, из которых более 10,7 тысячи приходится на долю резидентов. Только за первый квартал 2026 года резиденты ОЭЗ «Дубна» создали 270 новых рабочих мест.

В Московской области работает шесть особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира», «Максимиха» и «Большой Серпухов». Резидентами этих площадок являются более 200 компаний.