Подмосковные ОЭЗ вошли в число лидеров по оценке эффективности

Отчет о деятельности российских Особых экономических зон (ОЭЗ) за 2023 год опубликовали представители Минэкономразвития России. Подмосковье заняло высокие позиции в рейтинге.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, четыре из пяти ОЭЗ Подмосковья стали лидерами по эффективности работы, созданию рабочих мест, объему инвестиций и налоговых поступлений.

Зиновьева отметила, что промышленно-производственные зоны «Ступино Квадрат» и «Кашира» оказались среди самых успешных в 2023 году. В то же время ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» и «Исток» также продемонстрировали высокую эффективность своей деятельности. Особо выделили ОЭЗ «Дубна» за количество созданных рабочих мест резидентами и управляющей компанией, объем инвестиций и налоговых поступлений.

«По последнему показателю в пятерку лидеров также вошла ОЭЗ „Исток“», — добавила Зиновьева.

Отчет по работе ОЭЗ публикуется ежегодно и помогает оценить их эффективность. При его составлении учитывается деятельность резидентов, развитие инфраструктуры, работа управляющей компании и другие факторы.

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