Подмосковные ОЭЗ привлекли почти 200 миллиардов рублей инвестиций

Общий объем инвестиций на территории особых экономических зон Подмосковья вплотную приблизился к отметке в 200 миллиардов рублей. Об этом на площадке Международного форума ОЭЗ рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Объем фактических инвестиций на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом составляет 199,7 миллиарда рублей. Таким образом, в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 миллиардов», — сообщила Зиновьева.

Лидирует по сбору инвестиций ОЭЗ «Дубна», где этот показатель составляет 91,2 миллиарда рублей. 70 миллиардов инвестировали в ОЭЗ «Исток». Замыкает тройку лидеров ОЭЗ «Ступино Квадрат» с 25,1 миллиарда рублей.

ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» созданы относительно недавно. Здесь 9,6 и 3,8 миллиарда рублей инвестиций соответственно.

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