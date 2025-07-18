Подмосковные ОЭЗ привлекли еще 7 новых резидентов

Еще семь компаний получили статус резидента особой экономической зоны в Подмосковье. Больше всего предприятий привлекла ОЭЗ «Дубна».

Как рассказали в областном Мининвесте, компании вложат в реализацию новых проектов в общей сумме 25,4 миллиарда рублей.

«На предприятиях будет создано более 760 рабочих мест для жителей Подмосковья. Три компании пополнили ряды резидентов ОЭЗ „Дубна“, еще две — ОЭЗ „Исток“. Также по одному новому резиденту в ОЭЗ „Ступино Квадрат“ и в ОЭЗ „Кашира“», — отметила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в Подмосковье работает шесть особых экономических зон, из них две — ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток» — технико-внедренческого типа. На их территории работают почти 190 резидентов.

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