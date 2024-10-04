Подмосковные ОЭЗ подписали соглашение о сотрудничестве с ОАЭ и Турцией

Резиденты особых экономических зон Подмосковья заключили соглашение о сотрудничесве с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией. Подписание документа прошло на полях второго Международного форума ОЭЗ в Дубне.

«Подписание меморандума знаменует начало новой главы сотрудничества между Подмосковьем, Турцией и ОАЭ, открывая большие возможности для всех участников. Поскольку стороны объединены общими интересами — развитием инфраструктуры и привлечением новых инвесторов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что главная цель соглашения — развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонами.

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