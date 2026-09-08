Подмосковные МТК вошли в топ-3 по объему привлеченного финансирования

С начала года более 300 малых технологических компаний в России привлекли 21,3 миллиарда рублей с помощью финансовых инструментов Национальной гарантийной системы. Оператором системы выступает Корпорация МСП. Московская область входит в число лидеров среди регионов по объему финансирования, привлеченного малыми технологическими компаниями.

Средства получили компании из 48 регионов страны. Финансирование направили на проекты в обрабатывающей промышленности, научно-технической сфере, информационных технологиях и связи. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время рабочей поездки в Лобню.

По словам министра, высокотехнологичное производство остается одним из приоритетных направлений государственной поддержки. Малые технологические компании разрабатывают решения в робототехнике, медицине, радиоэлектронике, IT и аддитивных технологиях и все чаще становятся частью крупных производственных цепочек.

«Адресная господдержка обеспечивает финансовое плечо для развития таких производителей, которые сегодня все чаще встраиваются в крупные кооперационные цепочки, обеспечивая технологический суверенитет России», — отметил Максим Решетников.

Для привлечения средств компании используют поручительства Корпорации МСП, льготное кредитование, гарантии и микрофинансовую поддержку.

В Подмосковье работают около 300 таких предприятий. Они развиваются в промышленности, телекоммуникациях, здравоохранении, энергетике и других сферах. С начала года малые технологические компании региона привлекли 2,6 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы.

Статус МТК также дает компаниям возможность участвовать в федеральных программах поддержки, получать преимущества при конкурсном отборе на региональные меры помощи и пользоваться другими льготами и услугами. Для этого предприятие должно быть включено в специальный реестр Минэкономразвития России.