Подмосковные МФЦ не будут работать 4 ноября
День народного единства отметят в России 4 ноября. В этот день подмосковные МФЦ не будут работать.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, 4 ноября объявлен нерабочим в МФЦ региона. При этом в воскресенье, 3 ноября, офисы с семидневной рабочей неделей будут функционировать в обычном графике.
Отделения возобновят работу 5 ноября.
Жителям рекомендуют заранее планировать визиты в МФЦ. Записаться на прием можно через «Госуслуги» или по номеру 122*3.
Адреса и графики работы размещены по ссылке.
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