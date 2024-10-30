Подмосковные МФЦ не будут работать 4 ноября

День народного единства отметят в России 4 ноября. В этот день подмосковные МФЦ не будут работать.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, 4 ноября объявлен нерабочим в МФЦ региона. При этом в воскресенье, 3 ноября, офисы с семидневной рабочей неделей будут функционировать в обычном графике.

Отделения возобновят работу 5 ноября.

Жителям рекомендуют заранее планировать визиты в МФЦ. Записаться на прием можно через «Госуслуги» или по номеру 122*3.

Адреса и графики работы размещены по ссылке.