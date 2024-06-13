Подмосковные МФЦ начали оказывать услуги по регистрации недвижимости в ЛНД и ДНР

Услуги Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стали доступны в 15 отделениях МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи Московской области.

Раньше жителям новых регионов России нужно было обращаться за регистрацией прав или выпиской из ЕГРН только по месту нахождения объектов. Теперь такая возможность появилась в Московской области.

«На территории Подмосковья получить услуги Росреестра можно независимо от места прописки в центрах „Мои Документы“ в Люберцах, Одинцове, Реутове, Солнечногорске и Химках», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Можно предварительно записаться в МФЦ. Сделать это удобно на региональном портале госуслуг или по номеру 122 (добавочный 3).

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