Подмосковные МФЦ изменят график работы в День России

МФЦ Подмосковья изменят график работы на этой неделе из-за празднования Дня России. Его отметят в среду, 12 июня.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, праздник отметят 12 июня, этот день объявили нерабочим. Во вторник, 11 июня, офисы будут работать по обычному графику, без изменений. К такому режиму МФЦ вернутся 13 июня.

Получить услуги жители также могут на региональном портале или по телефону горячей линии 122*3.

«Напомним, для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 370 онлайн-услуг и функций на региональном портале. Чтобы воспользоваться ими, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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