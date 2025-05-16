Подмосковные медцентры получили награды на всероссийском научном форуме

В «Гостином дворе» 16 мая завершился XX Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России». Ведущие медицинские учреждения Московской области получили награды на отраслевом мероприятии.

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского стал обладателем диплома за лучший просветительский проект для молодежи. Научно-исследовательский клинический институт детства отметили за проделанную работу по цифровизации.

Экспозицию Солнечногорской больницы признали лучшей в регионе, а Московский областной перинатальный центр наградили за проект охраны репродуктивного здоровья женщин.

«Подмосковные медучреждения не в первый раз представляют свои лучшие практики в сфере здравоохранения на Всероссийском форуме „Здоровье нации — основа процветания России“. В этом году наши медорганизации снова были отмечены дипломами в различных сферах», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Форум, собравший ведущие медицинские учреждения со всей страны, действовал с 14 мая. Московскую область представили шесть учреждений.