Подмосковные медики выступили на всероссийском съезде дерматовенерологов

Представители Московского областного кожно-венерологического диспансера приняли участие во Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов, который проходил в Москве с 18 по 20 марта 2025 года. На мероприятии обсудили ключевые вопросы диагностики и лечения кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что участники съезда рассмотрели современные методы косметологии, включая инъекционные и аппаратные технологии, и способы реабилитации пациентов.

«Участие наших врачей в таком значимом мероприятии позволило обменяться опытом с коллегами, получить новейшую информацию о достижениях в сфере дерматовенерологии и косметологии, а также заложило основу для дальнейшего профессионального роста и развития нашего учреждения», — подчеркнула главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Напомним, сотрудники диспансера регулярно повышают квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе на таких профессиональных встречах.