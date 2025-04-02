Подмосковные медики присоединились к курсу подготовки председателей профсоюзов

Врачи МОДКТОБ присоединились к четырехдневному курсу подготовки председателей первичных профсоюзных организаций здравоохранения России. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«В рамках обучения курсанты получат уникальную возможность глубже понять, что такое профсоюз, и какую важную роль он играет в жизни каждого работника здравоохранения Московской области», — прокомментировал председатель первичной профсоюзной организации МОДКТОБ, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Георгий Труммель.

Участники курса узнают, какие права работников защищает профсоюз, как он обеспечивает социальные и трудовые гарантии, и как способствует созданию безопасных и комфортных условий труда.

В ведомстве уточнили, что профсоюз здравоохранения Московской области — сообщество единомышленников, готовое поддерживать друг друга.