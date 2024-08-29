Подмосковные машины с умными камерами помогли выявить 2 тысячи нарушений порядка

За неделю в Подмосковье выявили свыше двух тысяч нарушений чистоты и порядка. Больше всего их оказалось в Одинцове, Королеве, Домодедове и Наро-Фоминске.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, умные автомобили выявили в подмосковных городах мусор во дворах, вандальные надписи, ямы, навалы отходов на контейнерных площадках. Всего они обнаружили 2,1 тысячи нарушений.

«Прежде всего, профильным службам предоставляется время на устранение недостатков, и только после этого их работа проверяется ведомством повторно. Скорость и качество устранения недочетов отслеживает инспекторский состав министерства», — добавили в ведомстве.

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