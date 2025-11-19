Подмосковные лыжники выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона. Об этом сообщили в подмосковном Минспорте.

Артем Барков из Люберец и Арсений Поздеев из Истры завоевали серебро и бронзу в дисциплине «спринт классическим стилем» среди мужчин. Лучшим в гонке стал спортсмен, представляющий ХМАО-Югру.

В Минспорте Подмосковья подчеркнули, что в этом старте выступали более 300 спортсменов из 30 регионов, в том числе представители юниорской сборной России.

Турнир по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» проходил 17 и 18 ноября в рабочем поселке Вершина Теи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».