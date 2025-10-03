Подмосковные лыжники стали призерами чемпионата России

Подмосковные спортсмены Ксения Каблукова и Виталий Иванов завоевали медали на чемпионате России по прыжкам с трамплина и по лыжному двоеборью. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Каблукова заняла третье место, прыгнув с трамплина К-95 на 93,5 и 92 метра. Чемпионкой стала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга, второе место заняла ее землячка Валерия Римденок.

В лыжном двоеборье бронзу выиграл Виталий Иванов. Сначала он показал второй результат в прыжках с трамплина К-125, а затем участвовал в гонке преследования на десять километров на лыжероллерах. По сумме двух этапов Иванов стал третьим, уступив спортсменам из Свердловской области.

Чемпионаты по прыжкам с трамплина и по лыжному двоеборью проходят в Сочи с 26 сентября по 5 октября и завершают летний спортивный сезон в рамках госпрограммы «Спорт России».