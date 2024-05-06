Подмосковные лесничества получили новые автомобили для тушения пожаров | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 10:27 Подмосковные лесничества получили новые автомобили для тушения пожаров Комитет лесного хозяйства МО

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Восемь автомобилей Lada Niva Travel закупили для нужд лесопожарных станций Московской области. В этом году автопарк Комлесхоза пополнится еще 34 машинами для тушения лесных пожаров — грузовиками, тягачами и пожарными автоцистернами.

«Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

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По его словам, все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. С ее помощью можно узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет.

Отмечается, что время реагирования подмосковных лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров в прошлом году составило 54 минуты, что значительно ниже норматива.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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