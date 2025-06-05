Подмосковные легкоатлеты выиграли 18 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО
В Смоленске с 3 по 5 июня прошли чемпионат и первенства Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях 18 медалей.
Золотые награды завоевали Александра Морозова, Павел Вихор, Кирилл Саушкин, Анастасия Шкурина, Полина Хомякова и София Миронова.
Серебро досталось Екатерине Пискаревой, Владиславу Авдонину, Константину Храпову, Артему Курманову, Степану Рухову, Анастасии Костальгиной и Софье Прибиль.
Юлия Гринько, Иван Афонин, Елена Тимакова, Тимофей Шилов и Татьяна Юсова принесли Московской области бронзовые медали.
Соревнования прошли в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».